Поезда не ходят из-за жары

Движение скоростных поездов в Бельгии и Франции прервано из-за жары, которая вызвала короткие замыкания. В Париже на Северном вокзале прекращено движение составов «Талис» и «Евростар». Компании-операторы призывают пассажиров отменить поездки, если в них нет крайней необходимости.

В Бельгии из-за короткого замыкания состав «Евростар» остановился через пару минут после отправления из Брюсселя. Отключились и кондиционеры в вагонах, температура внутри достигла 50°C, и было принято решение вывести пассажиров.

«Что совершенно возмутительно, так это способ эвакуации из поезда. По крайней мере из одного вагона надо было съехать по металлическому трапу, потом перелезть через металлические балки, потом спуститься по какой-то металлической лестнице вроде садовой стремянки», — рассказывает один из пассажиров.

Бельгийские власти объявили из-за жары красный уровень опасности — впервые в истории такое решение не связано с угрозой терроризма. Пассажиры, застигнутые врасплох и вынужденные ждать на вокзалах многие часы, развлекают себя как могут:

Во Франции абсолютные температурные рекорды побиты в полусотне городов, включая столицу: в Париже в четверг было 42,6°C.

Транспортные проблемы отмечены и в Лондоне, и не только на железных дорогах: в Хитроу и Гэтвике отменены десятки рейсов из-за технической неисправности в центре управления полётами. Правда, не уточняется, связано ли это с жарой.