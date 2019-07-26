Центризбирком: оппозиционных кандидатов в Мосгордуму могут зарегистрировать

Организаторы протестных акций в Москве могут всё же добиться регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Во всяком случае, о таком варианте развития событий в интервью Euronews рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, комиссия готова добиваться допуска политиков к выборам, но для этого им необходимо пройти установленную процедуру.

У них сейчас есть возможность обратиться, на их усмотрение, или в суд, или к нам, в Центральную избирательную комиссию, для того, чтобы мы на своём уровне [провели проверку], тщательно изучив, насколько правомерны были отказы, абсолютно открыто, с участием самих кандидатов, с участием прессы, экспертов. И если мы сочтём, что в ряде случаев, а может быть, и во всех случаях эти отказы были неправомерны, Центральная избирательная комиссия сделает всё возможное, чтобы восстановить их избирательные права и восстановить их в качестве кандидатов. Элла Памфилова председатель Центризбиркома России

Пока что протестующие кандидаты в Мосгордуму получают отказы в регистрации. Требуя допуска к выборам, они пообещали провести в субботу акцию протеста у мэрии. От участия в мероприятии москвичей предостерегла столичная прокуратура, начав расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов. Следственный комитет тем временем допрашивает политиков по уголовному делу по статье о «воспрепятствовании работе избирательной комиссии». Если дойдёт до суда, обвиняемым будет грозить до 4 лет лишения свободы.

Один из оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Дмитрий Гудков говорит, что для участников кампании эти выборы в Мосгордуму стали делом принципа:

«Речь в принципе идёт вообще о том, можно ли сегодня в России легально участвовать в политике, или нельзя. Речь идёт о том, в какой мы будем жить стране: либо это будет нормальная, современная, демократическая страна, либо это будет полицейское авторитарное государство, где за нас будут решать, что нам говорить, что нам писать, куда нам ходить, о чем нам думать».

Как передаёт из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская, независимые кандидаты готовы к тому, что во время несанкционированной акции они могут быть задержаны. Но, как они утверждают, это не повод менять планы на субботу.