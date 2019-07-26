Брюссель спасается от жары

В Брюсселе всю неделю было необычно жарко.

Ещё в средние века город избавили от рек и каналов, чтобы жители меньше болели, и сейчас в нём мало естественных водоёмов. Люди пытаются охладиться всеми доступными способами.

В четверг температура превысила 40 градусов по Цельсию — так сильно воздух не прогревался бельгийской столице с 1833 года.

"Такая жара здесь в первый раз, это не нормально", - говорит прохожая.

Детям разрешено купаться в многочисленных фонтанах под присмотром родителей.

«Надо пить много воды, постоянно поить детей, - говорит мать. - Дома мы сами пьём много воды и время от времени также включаем вентилятор".

Уличные торговцы пытаются защититься от солнца. Они продолжают привлекать тех немногих туристов, которые осмеливаются выходить из автобусов и помещений с кондиционерами.

Особенно трудно переночить жару ночью. Тогда в этом городе, построенном на болотах, появляются комары.

«Если открыть окна, залетают комары, а если закрыть, то дом превращается в сауну», - говорит местный житель.

Туристов предупреждали, что в Брюссель дождливый, но они не ожидали, что здесь погода как на южных курортах. За неделю в городе резко возрасло потребление воды, прохладительных напитков и пива.

Температура уже падает. Но сотрудник Королевского института метеорологии Алекс Девальк предупреждают, что жара будет повторяться. По его словам, Бельгия уже два года переживает период засухи, которая может иметь долгосрочные последствия для сельского хозяйства и всей страны.