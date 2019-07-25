Мюллер ответил на вопросы

"Россия вмешивалась и продолжит попытки вмешательства в американские выборы, в том числе и запланированные на 2020 год". Так считает бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер. В среду на слушаниях в Конгрессе он отклонил формулировку о полном оправдании президента Дональда Трампа в препятствовании правосудию, однако признал, что и после проведённого под его руководством двухлетнего расследования не может привести достаточных доказательств для обвинения избирательного штаба Трампа в сговоре с Москвой.

"Во-первых, наше расследование выявило, что российское правительство широкомасштабно и систематически вмешивалось в наши выборы, - скзал Мюллер. - Во-вторых, расследование не установило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством при вмешательстве в выборы. Исходя из принципа справедливости мы не смогли сделать вывод о том, совершил ли президент преступление. Таково наше решение, и таким оно остаётся".

Выводы спецпокурора республиканцы и демократы США интерпретировали для оправдания собственных диаметрально противоположных позиций. Глава Белого дома объявил о своей победе над демократами, инициировавшими, по его словам, " политически предвзятое расследование":

"То, что пытался защитить Роберт Мюллер, защитить невозможно. Нельзя защитить эту чудовищную выдумку, эту охоту на ведьм, которая всё это время длилась, начавшись с того момента, когда я спустился на эскалаторе с нашей первой леди. Думаю, что этот день многое всем доказал".

В Демократической прижатии США также считают показания Мюллера большим успехом, но своим. Там делают акцент на признании вмешательства России в выборы и на попытках дачи ложных показаний соратниками Дональда Трампа.

Тем не менее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отклонила призывы своих однопартийцев демократов начать процедуру импичмента против президента, заявив, что "процесс преждевременен".