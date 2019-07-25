Первый демократически избранный

Беджи Каид Эс-Себси был первым демократически избранным президентом в Тунисе. Он управлял страной с конца 2014 года. А до этого за время долгой политической карьеры занимал различные министерские, дипломатические и другие государственные должности и внес значительный вклад в политическую жизнь Туниса.

Эс-Себси родился в 1926 году. В 50-м получил высшее юридическое образование в Париже и, вернувшись в Тунис, участвовал в кампании за независимость своей страны. На следующий день после ее обретения в 1956 году Эс-Себси стал советником премьер-министра Королевства Тунис Хабиба Бургибы.

В дальнейшем он возглавлял ряд министерств и ведомств, в том числе минобороны и МИД, был председателем Палаты представителей. Однако в октябре 1971 года и январе 1972 года, выступив в числе сторонников расширения демократии, он был вынужден покинуть должность посла Тунисской Республики во Франции. Позднее он вернулся на родину, но не принимал участия в государственной деятельности вплоть до конца 1980 года, когда его во второй раз назначили министром по особым поручениям при премьер-министре. В 90-х - 2000 -х годах Эс-Себси дистанцировался от власти.

Его возвращение на политическую сцену произошло во время второй Жасминовой революции в2011 году. После того, как премьер-министр страны Мохаммед Ганнуши ушел в отставку, Эс-Себси был назначен новым главой кабинета. В то время ему было 84 года и он имел за плечами огромный политический опыт. Именно он организовал первые свободные выборы в Тунисе в октябре 2011 года.

В 2014-м Эс-Себси принял решение бороться за пост президента на выборах. И в декабре того же года возглавил страну. По мнению многих тунисских аналитиков, после его ухода из жизни в государстве образовался политический вакуум.