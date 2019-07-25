Педро Санчеса снова проиграл

124 "за", 155 "против", 67 воздержались. Педро Санчесу не удалось занять пост премьер-министра Испании и со второй попытки. Лидер социалистов не сумел заручиться поддержкой союзников: кроме 123 однопартийцев, за него отдал свой голос лишь один парламентарий.

После того, как Санчес не смог добиться поддержки абсолютного большинства депутатов, социалисты попытались договориться о коалиционном правительстве с "Подемос". По данным испанских СМИ, левые согласились обменять свои голоса на пост вице-премьера и пять министерских кресел. Социалисты сочли эти требования неприемлемыми. "Они хотели забрать себе все", - заявила вице-премьер Кармен Кальво. Лидер "Подемос" Пабло Иглесиас перекладывает вину за неудачную попытку создать коалицию на социалистов.

Теперь на то, чтобы договориться о кандидатуре главы правительства, у представленных в парламенте политических сил есть два месяца. Если дебаты не к чему не приведут, страну ждут внеочередные выборы.

В результате последнего голосования 28 апреля победу праздновали социалисты. Им досталось 123 из 350 мест в Конгрессе. Для беспрепятственного утверждения своего кандидата главой кабмина этого не достаточно.