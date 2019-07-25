Быть или не быть коалиции в Испании?

Для Пабло Санчеса пошёл обратный отсчёт: если за оставшиеся до очередного голосования в парламенте часы глава испанских социалистов не договорится о коалиции с крайне-левой партией "Подемос", у него не будет нужной для утверждения премьером поддержки. Но переговоры с "Подемос" не продвигаются, хотя их лидер Пабло Иглесиас отказался от места в новом кабмине.

На первом голосовании Сачесу необходима была поддержка абсолютного большинства депутатов, и получить её не удалось: "за" высказались лишь 123 депутата от его собственной партии. На втором будет достаточно набрать простое большинство, и 42 депутата от "Подемос" сыграли бы решающую роль (в испанском парламенте 350 мест).

Пабло Иглесиас настаивает на реальном разделения власти, чтобы проводить обещанные в ходе избирательной кампании реформы для решения социальных проблем и защиты прав трудящихся. Для этого "Подемосу" требует пост вице-премьера и 5 министерских портфелей, подчёркивая, что в руках социалистов остаются все ключевые ведомства - МИД, МВД, а также министерства финансов, обороны и юстиции.