«Нам другого ничего не оставили»: пробьется ли оппозиция в Мосгордуму?

Выборы в Мосгордуму, как и большинство региональных голосований, никогда не интересовали жителей столицы, чему свидетелем была традиционно низкая явка. В этом году интрига развернулась на стадии регистрации кандидатов.

Шумиха вокруг выборов в Законодательное собрание Москвы началась после того, как на прошлой неделе избирательная комиссия отказала нескольким оппозиционным кандидатам в регистрации, включая Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь и Илью Яшина. Власти утверждают, что собранные ими подписи содержат брак, а сами кандидаты обвиняют Мосгоризбирком в предвзятости.

В результате на прошлой неделе несколько сотен человек ежедневно участвовали в несанкционированных акциях протеста с требованиями честных выборов, а 20 июля на проспекте Сахарова собрались, по некоторым подсчетам, более 22 тысяч человек.

«Нам просто другого ничего не оставили: мы честно собрали и сдали подписи, но нам их совершенно беззаконно забраковали волюнтаристским решением, принятым в Кремле и в мэрии Москвы. Что мы, москвичи, еще можем сделать, чтобы отстоять свои права?» - сказала Euronews кандидат Любовь Соболь, объявившая голодовку сразу после отказа в регистрации.

Во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась встретиться с 14 незарегистрированными кандидатами, подчеркнув, что акции протеста никак не повлияли на решение комиссии.

На следующий день Следственный комитет возбудил против организаторов протестных акций дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов, а полиция арестовала Алексея Навального на 30 суток за нарушение правил проведения митинга. Вечером в среду к нескольким не допущенным кандидатам пришли с обыском и вызвали на допрос в СК.

«В этом году выборы проходят более ярко, более интересно, - считает сопредседатель НКО «Голос» Григорий Мелконьянц. - В выборах участвуют яркие независимые кандидаты, оппозиционные политики. […] И с ними власть должна считаться».

«Протест стал более энергичным и злым»

По мнению Мелконьянца, массовый протест москвичей стал неожиданностью для властей, которые ожидали «тихой, спокойной [избирательной] кампании».

«Даже отказы, скорее всего, по мнению политтехнологов, не должны были привести к бурным протестам, серьезным политическим рискам. Но несправедливость, очевидная надуманность отказов привели к тому, что люди были возмущены, стали выходить на большие акции и требовать регистрации кандидатов», - сказал он.

По мнению председателя оппозиционной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, протестные акции за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму напомнили массовые митинги, предшествующие переизбранию на третий президентский срок Владимира Путина. «Я был на митинге, атмосфера была похожа на 2012», - сказал он Euronews.

REUTERS/Maxim Shemetov

«Как 2011 год никто не мог предсказать, то и сейчас сложно говорить, к чему приведет вся эта московская история с регистрацией, - считает Мелконьянц. - Тут добавляется еще общее социальное напряжение, когда люди не только недовольны тем, что кандидатов не регистрируют, но еще и в целом общим курсом нашей внутренней и внешней политики».

Митинги 2011-2012 называют крупнейшими акциями протеста в истории постсоветской России. Протест постепенно сошел на нет после акции 6 мая 2012 года на Болотной площади, которая закончилась столкновениями с полицией и арестом некоторых участников. Многие из арестованых, включая лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, получили реальные сроки.

С 2014 года, в России прошло еще несколько крупных митингов, включая «Марш Немцова» и марш против аннексии Крыма. Протестные акции стали жестче контролироваться властями, в митингах стали чаще участвовать люди в возрасте до 20 лет.

«Избиратель помолодел, протест стал более энергичным и более злым, - считает Гудков. - Потому что вышла молодежь, которая вообще не понимает, как в XXI веке можно строить православную монархию с запретами, с цензурой в интернете, с борьбой с инакомыслием».

Эксперты считают, что одним из важнейших факторов массовости протеста, стала беспрецедентная консолидация обычно разрозненных оппозиционных сил. По словам независимого политолога Марии Липман, «существенным отличием от предыдущих выборов стала активная совместная работа тех кандидатов, которые причисляют себя к оппозиции».

«Люди, которые еще два-три месяца назад не всегда пожимали друг другу руки, были в натянутых, напряженных отношениях, – сейчас мы обсуждаем, координируемся и взаимодействуем», - согласилась Соболь.

Тем не менее Липман считает, что волна протестов вряд ли приведет к повторению ситуации восьмилетней давности: «Сейчас совершенно другая политическая атмосфера в стране. Гораздо более жестко настроены власти. Той толерантности, которая была в 2011, сейчас ожидать совершенно невозможно», - сказала она.

«Если украдут эти выборы, украдут и любые другие»

Выборы в Мосгордуму, в состав которой входят 45 депутатов, должны состояться 8 сентября, в Единый день голосования. На встрече с оппозиционерами Элла Памфилова сообщила, что ЦИК будет участвовать в переоценке Мосгордумой подписей и любые сомнения комиссий будут пересмотрены «в пользу кандидатов в кандидаты».

Тем не менее, всех кандидатов, по закону, зарегистрировать будет невозможно. «Мы удивлены тем, что люди, пропагандирующие демократические ценности, призывают нас проигнорировать законные процедуры и применить административное давление для регистрации всех кандидатов. Это неприемлемо, мы рассмотрим каждый случай в соответствии с законом», - сказала она.

«Все претензии, которые к нам предъявляются по качеству сбора подписей будут истрактованы в пользу кандидатов: ошибки ввода, заявления граждан, которые подтверждают свои ранее данные подписи. Если это так, у нас появляется шанс», - сказал Гудков.

На этой неделе кандидаты ожидают первых пересмотров. В то время, как лидер «Партии перемен» настроен оптимистично, Соболь считает, что вмешательство ЦИКа вряд ли поможет ситуации.

«Мы этот этап уже проходили: представители Мосизбиркома присутствовали на окружных комиссиях и, к сожалению, вставали на сторону беззакония. Они помогали окружным комиссиям отказывать нам незаконно, совершенно волюнтаристски в допуске на выборы», - сказала она.

REUTERS/Maxim Shemetov

«Не исключено, что администрация попытается разделить коалицию: кого-то зарегистрировать менее опасного, а самых ярких, самых активных кандидатов не зарегистрировать», - считает Мелконьянц.

По данным «Левада-центра», рейтинг одобрения Владимира Путина за последний год упал на 14%. Также снизилось доверие россиян к губернаторам, депутатам и партии власти.

Эксперты указывают, что падение показателей слишком незначительно, чтобы серьезно повлиять на политическую ситуацию в стране, а полномочия Мосгордумы сильно ограничены по сравнению с другими региональными правительствами. Тем не менее, победа на сентябрьских выборах может означать реальный прорыв оппозиции во власть.

«Статус депутата дает возможность делать депутатские запросы, дает доступ в структуру московской власти. Нелояльный властям депутат может распростанять информацию, которую власти хотели бы скрыть», - считает Липман.

Пока ЦИК решает вопрос допуска кандидатов, оппозиционеры призывают к новым акциям протеста. «Я себя не очень хорошо чувствую, я на 11 дне голодовки, - сказала Любовь Соболь. - Но я думаю, что я в любом состоянии выйду в субботу в 14 часов к мэрии Москвы и призываю туда выйти всех москвичей, потому что другого выбора у нас уже нет. Если украдут эти выборы, украдут и любые другие».