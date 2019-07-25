КНДР вновь запустила ракеты

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря, запуск был произведён из района города Вонсана. Ракеты достигли высоты примерно 50 км и, пролетев чуть более 400 км, упали в море. Об этом сообщило Министерство обороны Южной Кореи.

В Токио на эту новость отреагировали сдержанно. Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга заявил:

"По информации. которой мы располагаем в настоящее время, эти ракеты не достигли территории Японии или нашей исключительной экономической зоны. И у нас нет никаких оснований полагать, что на данном этапе эти запуски угрожают безопасности Японии".

Это первое подобное испытание северокорейских военных после того, как лидер КНДР и президент США согласились воз обносить переговоры о ядерной программе Пхеньяна. Специалист по Северной Корее Сеульского университета Янг Му Чин объясняет ситуацию так: :

"Я думаю, что этот запуск - прямой ответ на совместные военные учения Южной Кореи и США. Если рассматривать это более пристально, то, по-моему, это испытание призвано донести сообщение о том, что Пхеньян будет укреплять режим, а потому не станет пренебрегать своей безопасностью".

Последний раз Северная Корея произвела запуск ракет в мае. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что ракеты малой дальности его не беспокоят.

Сеул потребовал от Пхеньяна прекратить подобные испытания. Южнокорейские военные заявили, что внимательно следят за ситуацией на случай других возможных запусков и вместе с американскими спецслужбами анализируют, какого именнго типа снаряды использовала КНДР,