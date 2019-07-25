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Ливия

Около 150 мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Ливии - ООН

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 Андрей Позняков 
Около 150 мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Ливии - ООН
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У берегов Ливии произошло кораблекрушение, которое может стать крупнейшим в Средиземноморье по числу жертв в этом году. Без вести пропали около 150 человек. Такие данные приводят в Международной организации по миграции и в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Выжившие рассказывают, что небольшое деревянное судно перевернулось недалеко от города Хомс. На борту находились, по предварительным оценках, до трёх сотен мигрантов. Береговая охрана Ливии рапортует о спасении 145 человек.

Сообщая о трагедии, верховный комиссар ООН Филиппо Гранди призвал возобновить программы спасения мигрантов в Средиземном море, прекратить практику заключения нелегалов в Ливии и обеспечить безопасные маршруты для переселения беженцев.

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