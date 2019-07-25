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мир

Европа борется с жарой

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 Мария Горковская 
Европа борется с жарой
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Изнывающая от жары Европа борется за жизнь и здоровье граждан. Во Франции "красный" уровень тревоги действует на территории 20 департаментов. В некоторых районах столбик термометра превысил 40-градусную отметку. Городские власти закрывают глаза на туристов, спасающихся от зноя в парижских фонтанах. Бездомным раздает бутылки с водой Красный Крест.

"Вчера жара стала причиной смерти 5 человек. Но последствия рекордных температур 2003 года были гораздо хуже: тогда скончались от 10 до 15 тысяч человек. Как и правительство, люди учатся на своих ошибках, берегут себя", - говорит корреспондент Euronews Гийом Дежарден.

Метеорологи заявляют: причина всему - глобальное изменение климата.

Ученые исследуют взаимосвязь между аномальной жарой и климатическими изменениями. По некоторым данным, на фоне климатических изменений вероятность, что последняя неделя июня будет жаркой, увеличивается в пять раз. Все это очень серьезно.
Жан-Ноэль Тепо
глава Copernicus Европейского центра среднегодовых прогнозов погоды

От жары страдают испанцы и итальянцы, немцы и португальцы. Врачи рекомендуют не выходить на улицу - особенно пожилым людям и детям. Но и дома спасаться удается не многим: кондиционеры в европейских домах редкость. Во всяком случае, пока - ученые уверены, в ближайшие годы температуры будут только расти.

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