Задержки в аэропорту "Схипхол"

Амстердамский аэропорт "Схипхол" работает с задержками после сбоя в системе заправки самолетов. Накануне были отменены около 180 рейсов. Свыше тысячи пассажиров провели ночь в воздушной гавани - одни на специальной расставленных в залах ожидания кроватях, другие - на своих же чемоданах. В близлежащих гостиницах места хватило не всем.

Всего последствия от сбоя ощутили на себе примерно 10 тысяч путешественников.

Сбой в работе третьего по загруженности аэропорта Европы произошел из-за неисправности в оборудовании компании-подрядчика. Стали невозможными заправка и дозаправка воздушных судов.

Причина случившегося выясняется.