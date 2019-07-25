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Нидерланды

Задержки в аэропорту "Схипхол"

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 Мария Горковская 
Задержки в аэропорту "Схипхол"
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Амстердамский аэропорт "Схипхол" работает с задержками после сбоя в системе заправки самолетов. Накануне были отменены около 180 рейсов. Свыше тысячи пассажиров провели ночь в воздушной гавани - одни на специальной расставленных в залах ожидания кроватях, другие - на своих же чемоданах. В близлежащих гостиницах места хватило не всем.

Всего последствия от сбоя ощутили на себе примерно 10 тысяч путешественников.

Сбой в работе третьего по загруженности аэропорта Европы произошел из-за неисправности в оборудовании компании-подрядчика. Стали невозможными заправка и дозаправка воздушных судов.

Причина случившегося выясняется.

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