Остров Закинф: "Спаси свой рай!"

Уникальные по своей красоте пейзажи и кристально чистая вода лазурно-голубого цвета...Остров Закинф в Ионическом море - одно из самых популярных туристических направлений в Греции. Все это может оказаться под угрозой разрушения. Так считают эксперты Всемирного фонда дикой природы. А дело в том, что власти Греции решили выделить площадь в 17 тысяч квадратных километров нефтегазовым компаниям, которые вскоре начнут бурение скважин. Вот уже несколько дней по Ионическому морю путешествует судно "Голубая панда", принадлежащие французскому отделению фонда. Миссия экипажа - информировать общественность о последствиях бурения.

Димитрис Каравеллас, глава греческого отделения WWF: "Мы говорим о районах, имеющих огромное значение для поддержания экологического баланса острова. Эти же районы привлекают огромное число путешественников. Доходы от туризма составляют треть ВВП Ионических островов. А теперь представьте себе сценарий малой, или крупной аварии в процессе разработки нефтяных месторождений. Чем это обернется для острова?"

Активисты считают, что местные жители недостаточно знают о проблеме. Поэтому экологи решили посетить Закинтос, Итаку и Кефалонию. Они даже провели подводный протест под лозунгом "Спаси свой рай, за Грецию без нефти!" Экспертов Всемирного фонда дикой природы в особенности беспокоит как обстоят дела с сохранением головастых черепах.

Хариклея Миноту, активистка: "Пляж Секания, где множество черепах строят свои гнезда, должен быть защищен. Это становится все более актуальной, насущной проблемой. Бурение нефтяных скважин будет угрожать пресмыкающимся. Если их среде обитания будет нанесен ущерб, черепахи не смогут откладывать яйца, а успевшие появиться на свет черепашки не отправятся в морское путешествие".

Апостолос Стаикос, Euronews: "Правительство утверждает, что в Греции действуют все законы ЕС, касающиеся защиты окружающей среды, а они, пожалуй, самые строгие в мире. Но неправительственные организации и активисты настаивают на том, что власти подвергают риску знаковые и экологически чувствительные морские и прибрежные районы из-за желания получить сомнительную и небольшую прибыль".