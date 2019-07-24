Лондон во вторник стал ареной выступлений "за" и "против" Бориса Джонсона. По британской столице курсировал двухэтажный красный автобус с гигантской фотографией нового премьера, на котором было написано: #WeAreWatchingYouBoris (мы следим за тобой, Борис). На площади около парламента были растянуты два гигантских баннера с требованием народного голосования по Brexit'у. "Передайте это людям, - можно было прочесть с вертолета. "Мы считаем, что окончательное решение по выходу из ЕС должно принадлежать всем", - пояснила одна из организаторов акции. Кто-то использовал юмор, нарядившись как в цирке и выкрикивая: "Король умер! Да здравствует клоун". Мобилизовались и сторонники Brexit'а: вооружившись плакатами "Верьте в Великобританию" и "Мы проголосовали за выход", они заявили, что в интересах Бориса Джонсона "вывести Соединенное королевство из ЕС 31 октября, что бы ни случилось". Конвой и самого премьера, по пути в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II, натолкнулся на активистов по защите климата. Они попытались развернуть транспарант о "Климатическом чрезвычайном положении", но их действия быстро пресекли стражи правопорядка, и автомобиль Бориса Джонсона поехал по назначению.