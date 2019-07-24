В Польше мелеют реки

Висла, пересекающая Польшу с юга на север, обмелела. Местами уровень воды опустился до 40 см, и некоторые осмеливаются пересекать реку вброд. Но местные власти предостерегают: такие эксперименты рискованы. Висла - опасная река с неравномерным дном, скрытыми течениями и зыбучими песками, которые могут затянуть, как болото.

Большая часть территории Проливший страдает в эти дни от сильной засухи. Проливающиеся время от времени непродолжительные дожди проблемы не решают, реки мелеют все больше, а синоптики прогнозируют ещё и повышение температуры воздуха в ближайшие дни.