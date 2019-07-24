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Убинас гонит перуанцев

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 Мария Горковская 
Убинас гонит перуанцев
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еру готовится к новым взрывам в кратере вулкана Убинас. Национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. В понедельник высота очередного выброса пепла составила 1,5 километра. Пепел долетел до соседней Боливии. Но покинуть свои дома готовы не все.

Я никуда не уеду. Сельское хозяйство и животноводство - в этом вся моя жизнь.
местный житель

Ранее власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трёх южных департаментах страны, где проживают примерно 30 тысяч человек. Согласно экспертам, извержение вулкана может продолжаться от нескольких месяцев до года.

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