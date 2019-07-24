Украденное детство

Каждый день 10-летний Кямран встаёт ещё до рассвета и уходит вместе с отцом работать на кирпичном заводе в пригороде Кабула. Школя для него, как и для многих афганских детей - роскошь, которую его семья больше не может себе позволить. Отец Кямрана Атикулла поддерживает не только свою семью из восьми человек, но также нескольких братьев и сестер, племянниц и племянников. Один из его братьев заболел, а другой умер, их семьи остались без кормильца.

США и их союзники выделили миллиарды долларов помощи Афганистану, чтобы свергнуть талибов и наладить мирную жизнь. Но 18 лет спустя в стране по-прежнему царит нищета. Её признаки повсюду: начиная от детей, просящих милостыню на улицах и до работы у печей по обжигу кирпича целыми семьями (включая 5-6-летних детей).