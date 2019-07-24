Мигранты возвращаются домой

Десятки человек, просивших убежища в США, возвращаются по домам. Из приграничного мексиканского Сьюдад-Хуареса автобусы увозят граждан латиноамериканских государств. Они говорят, что процедуры рассмотрения их прошений затягиваются на многие месяцы.

С января этого года около 15 тысяч человек, которые сумели проникнуть в США, выдворили в Мексику, где мигранты и ждут результатов собеседования.

Элиза Серна, гражданка Гондураса:

«По правде сказать, отношение к нам в США оказалось не на высоте. Американская мечта стада американским кошмаром. Если не считать бедность, то дома мне будет лучше».

В администрации Трампа открыто говорят, что процедуры затягивают намеренно. Из числа просителей политического убежища, по данным Вашингтона, многие не имеют на это права, никакого преследования им не грозит. Поэтому долгий срок рассмотрения отсеивает тех, кто не хочет проводить месяцы на границе.

Хавьер Кальвильо, директор центра размещения мигрантов:

«Люди устали, новые встречи с чиновниками им могут назначить через несколько месяцев и даже через год. Многие решили, что лучше вернуться. Они чувствуют, что их просто выматывают, что им только чинят препятствия, что получить право на политическое убежище просто невозможно».

Во вторник в Вашингтоне сообщили, что министерство внутренней безопасности ускорит депортацию нелегалов, которые не смогут доказать, что прожили в стране более двух лет.