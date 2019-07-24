Тереза Мэй: "быть премьером - величайшая честь"

"Абсолютный приоритет" Бориса Джонсона и нового правительства Великобритании - осуществить Brexit, заявила в прощальном выступлении на Даунинг-стрит 10 Тереза Мэй. В резиденцию премьер-министра она вернулась, чтобы попрощаться с персоналом и в последний раз пообедать в саду с супругом.

"Многое, конечно, еще предстоит сделать, - заявила в частности Тереза Мэй. - Но абсолютным приоритетом остается выход Велиокбритании из Евросоюза таким образом, который бы устроил всех британцев. Успешное выполнение этой задачи откроет новую страницу для нашей страны".

Она поблагодарила членов своего кабинета, Консервативной партии и всех тех, с кем ей пришлось работать, за приложенные усилия. Не забыла Тереза Мэй и супруга Филиппа, который все эти годы, "неизменно поддерживал ее": "Быть премьер-министром Соединенного Королевства - величайшая честь. Огромную ответственность уравновешивает не менее огромный потенциал служения своей стране. Но в одиночку достичь ничего нельзя. Покидая Даунинг-стрит, я хотела бы адресовать слова искренней благодарности коллегам в правительстве и парламенте".

"Мы, как сказала достопочтенная леди, переживаем экстраординарные политические времена, эта палата общин по праву находится в центре этих событий. И это из-за жизненно важной связи между каждым членом этого дома и сообществами, которые мы представляем. Это основа нашей парламентской демократии и нашей свободы, и каждый из нас, где бы мы ни сидели, где бы мы ни стояли, может гордиться этим, и эта обязанность служить моим избирателям останется моей самой большой мотивацией."