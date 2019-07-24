«Алиталия» планирует забастовку

В Италии бастуют работники общественного транспорта. С утра до вечера не ходили многие поезда пригородных и региональных направлений. В ряде крупных городов, в том числе в Риме, на несколько часов прекратили работу водители автобусов. Общенациональная стачка затронула также такси, паромы и сектор грузоперевозок.

Профсоюзы выступают против запланированных правительством реформ в транспортной сфере и заявляют, что власти не желают слушать предложения рабочих.

Кармело Барбагальо, представитель профсоюза:

«Мы уже давно не объявляли таких забастовок. Свою платформу мы представили год назад. С тех пор мы ждали встречи и дождались её только вчера: нас позвали лишь чтобы попросить не бастовать. Но для этого нас надо было позвать, скажем, месяц назад и обсудить наши предложения».

На пятницу назначена забастовка пилотов «Алиталии» и персонала аэропортов. Они планировали провести 24-часовую стачку, однако минтранс разрешил бастовать не больше четырёх часов.