В Германии приняла присягу новый министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Её предшественница Урсула фон дер Ляйен заняла другой пост — главы Еврокомиссии.

Карренбауэр таким образом стала второй — причём подряд — женщиной во главе военного ведомства ФРГ. Её считают протеже канцлера Германии Ангелы Меркель и верной сторонницей главы правительства. Политологи предполагают, что через два года, когда закончится срок Меркель, именно Крамп-Карренбауэр станет кандидатом в канцлеры от консерваторов. В этой связи ответственный пост называют возможностью укрепить свои позиции.

В Берлине заявили, что девизом нового министра станет «сильный Бундесвер в меняющемся мире».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии:

«Речь идёт не о каком-то давлении или пожеланиях, исходящих из-за рубежа, речь не о наращивании вооружений. Дело в обеспечении вооружённых сил и военнослужащих всем необходимым».

Ранее СМИ неоднократно писали о том, что материально-техническое снабжение армии находится в плачевном состоянии, сильная нехватка ощущается даже на передовой — в немецком контингенте сил быстрого реагирования НАТО. Приоритеты расходов предыдущей главы минобороны подвергались суровой критике.

И об этом журналисты заговорили вновь: ведь сейчас депутаты Бундестага на каникулах, и на внеочередное заседание их вызвали, оплатив срочные транспортные расходы из госбюджета.