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Франция

Раскаленная Европа

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 Елена Караева 
Раскаленная Европа
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Специалисты из немецкого института изучения климата заявили, что Европа проживает пятое самое жаркое лето. И аномальное, как они заявляют, тепло в этом сезоне случалось лишь в 21-м столетии. Свои наблюдения климатологи основывают на многолетних, даже многовековых наблюдениях.

Во французском Бордо был побит температурный рекорд, державшийся 16 лет - во вторник синоптики зарегистрировали +41, 2°С в тени.

Схожая ситуация наблюдается и на другом берегу Ла-Манша. В Лондоне жители используют парки как убежище от летнего зноя.

По словам представительницы Всемирной метеорологической организации Клер Наллис, "жара - это одно из свидетельств изменения климата, и периоды аномального тепла становятся все более и более частыми. И они начинаются раньше, и длятся все дольше. Мы регистрируем все больше и больше ситуаций - и это касается целых континентов - схожие с той, что имела место в 2003-м году".

Жара в Европе ассоциируется с первую очередь с возникновением лесных пожаров и с увеличением смертности среди, главным образом, пожилых людей.

В 2003-м году температуры, балансирующие у отметки около 40 градусов по Цельсию, стали причиной кончины более 15 тысяч человек.

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