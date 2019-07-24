Африканская чума в Болгарии

В Болгарии в окрестностях городов Русе, Плевена и Разграда объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с зафиксированными вспышками африканской чумы свиней. В селе Брашлен неизлечимая болезнь поразила животных на одной из крупнейших в стране промышленных свиноферм. Здесь на данный момент разводят более 40 тысяч свиней. Всех их придется забить уже в ближайшие дни, чтобы предотвратить распространение чумы.

Александра Митева, руководитель департамента Болгарского агентства по безопасности пищевых продуктов: "Эти меры соответствуют закону, национальному и европейскому законодательству. При локализации эпидемии мы действуем как можно быстрее, чтобы предотвратить распространение инфекции".

В июле болгарские власти сообщили о 30 вспышках африканской чумы свиней в нескольких регионах, включая приграничные с Румынией провинции. Там на фермах были проведены профилактические меры и дезинфекция. Также в этих районах и пограничных пунктах при помощи полиции и военных был усилен контроль за частной торговлей и поставками свинины на мясокомбинаты. Власти призвали фермеров не прятать и не перевозить животных и мясо.