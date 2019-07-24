Джонсон вступил в должность премьер-министра

Борис Джонсон – новый премьер-министр Великобритании. После аудиенции у королевы он выступил с первой речью на Даунинг-стрит, 10. Джонсон вновь пообещал, что страна выйдет из ЕС 31 октября. Новый премьер подчеркнул, что люди уже устали ждать. При этом Джонсон заявил, что нынешние условия сделки его не устраивают.
Джонсон поблагодарил Терезу Мэй за проделанную работу и "воздал должное стойкости и терпению своей предшественницы, ее глубочайшему чувству общественного служения".
Поездка Джонсона на аудиенцию к королеве не обошлась без инцидентов. Дорогу кортежу перегородили экоактивисты из Greenpeace, которые требовали, чтобы власти объявили режим чрезвычайной экологической ситуации. Но полиция разогнала участников акции. Вынужденная остановка продлилась всего полминуты.