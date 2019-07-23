Да, премьер-министр!

Со вторника адресом временного местожительства Александра Бориса де Пфеффель Джонсона, или просто Бориса Джонсона, может стать дом 10 по Даунинг-стрит, официальная резиденция премьер-министра Соединенного королевства.

Если, разумеется, он займет это кресло, которое автоматически дается "в нагрузку" в Британии лидеру правящей партии взамен уходящей и с поста главы тори и главы кабинета Терезы Мэй.

Едва ли не главный евроскептик в Палате общин, Джонсон на протяжении этой стремительной избирательной внутрипартийной кампании обещал, что Британия все равно выйдет из ЕС, с заключенной сделкой о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом или без нее.

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Соперник по гонке на пост лидера тори - соученик Джонсона по Окфорду Джереми Хант, в нынешнем кабинете возглавляющий внешнеполитическое ведомство. Его позиция в отношении "брексита" была чуть мягче, но он также настаивал на выходе Британии из Евросоюза в обозначенный срок в конце октября.

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Партия тори, которую вплоть до вторника возглавляла Мэй, разделилась по вопросу отношения к жесткому "брекситу", что в итоге привело саму Мэй к отставке.

Имя следующего премьера Британии станет известно сегодня в середине дня.