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Швейцария

Балет не для слабонервных

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 Мария Горковская 
Балет не для слабонервных
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Воздушный балет не для слабонервных. В рамках альпийского фестиваля Cosmo Jazz артисты компании NEO превратили плотину на швейцарском озере Эмоссон в сцену.

Восхититься пластичными движениями бесстрашных танцоров и акробатов на отвесной стене пришли тысячи зрителей. Их самих не испугал двухчасовой горный подъем к месту выступления на высоту 2200 метров над уровнем моря.

76 метров над землей - вот, что самое трудное. На всякий случай, каждый артист обвязан двумя веревками со специальным креплением длиной 200 метров.
Микаэль Рузо
художественный руководитель NEO

Десятый фестиваль Cosmo Jazz проходит в Шамони и долине Триан. Приключенческий дух, величественные виды и музыку попытались объединить организаторы и на этот раз.

Фестиваль продлится до 28 июля.

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