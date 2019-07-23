Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.
Срочная новость

Италия

Расколет ли "российский след" правительство Италии?

 Комментарии
 Марфа Васильева 
Расколет ли "российский след" правительство Италии?
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Приведет ли расследование, начатое прокуратурой Милана по делу о возможном финансировании партии Маттео Сальвини из России, к расколу в правительстве Италии? Ответ на этот вопрос можно будет узнать в среду.

"Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит с докладом перед Сенатом, - передает из Рима наш специальный корреспондент Джорджия Орланди. - Доклад - официальный ответ на многочисленные запросы по делу о предполагаемом российском финансировании "Лиги", партнера "Движения 5 звезд" по правящей коалиции, поступившими не только из итальянского парламента, но и извне: в частности, из Германии от Ангелы Меркель. Премьер-министру придется отстаивать работу правительства, но гораздо больше - своего министра внутренних дел и лидера "Лиги" Маттео Сальвини. При этом ему придется учитывать ставшие за последние дни достоянием общественности подробности об ужине, который состоялся 18 октября прошлого года в московском отеле «Метрополь», а также сообщения о том, что переговоры между приближенным Сальвини и российской делегацией продолжались и после этой даты. Положение Сальвини становится все более щекотливым: если сразу после публикации новостным интернет-ресурсом Buzzfeed статьи о предполагаемом российском следе в Италии глава МВД сказал: "Я не буду касаться этой темы в парламенте, для меня это чистая фикция", позже, под давлением журналистов он стал гораздо менее категоричным".