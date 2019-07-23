Трагедия в Мати: год спустя

Год спустя после пожара, фактически уничтожившего греческий курортный городок Мати, жители жалуются на бездействие властей и на то то, что бюрократические препоны остаются непреодолимыми. В Мати побывала журналистка Euronews Фэй Дульгери, она встретилась с теми, кто потерял на пожаре все, и кто так и не получил ни обещанной помощи, ни поддержки.

Первым на ее вопросы ответил Петрос Фрагкос.

Вот что он рассказал: "Год спустя дома, которые пострадали в результате пожара, но устояли, по-прежнему не ремонтируются. У нас была тяжелая зима, много влажности, поэтому к уже имеющимся проблемам мы получили плесень, которой зарастает и жилище, и общественные здания, и значит, их тоже нужно сносить".

Леонидас Аргиропулос лишился на пожаре всего имущества и дома, крышу над головой ему предоставили друзья.

Он вынужден постоянно приспосабливаться к указаниям, которые дают разные муниципальные службы, уже год откладывающие сроки работ: "Они все время меняют решения. Они переносили бессчетное количество раз экспертизу, касающуюся возможного ремонта и строительных работ. У них постоянно всего не хватает: то им не дали машину, то у них не нет инженеров, то у них отсутствует утвержденный протокол действий. И так продолжается уже год!", - сетует погорелец.

Не менее сложная ситуация сложилась и в семье Димитриса Сиапераса, который возмущается халатностью и безнаказанностью тех, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности жителей и туристов.

"Кто-то должен ответить за случившееся. Понятно, что это трагедия, что привходящие обстоятельства сильно осложнили борьбу с огнем, это никто не подвергает сомнению, но, с другой стороны, я абсолютно уверен, что жизни могли бы быть спасены.

Это был замечательный курортный городок, утопавший в зелени. Мои планы очень скромные - я хотел бы вновь отстроить дом для моего отца, он уже старенький, ему не так много осталось, а то, поддержит ли меня государство или нет, значения уже не имеет. Что и как будет двигаться, куда, зачем, меня не интересует", - объясняет он журналистке.

"Год спустя люди, оставшиеся на пепелище, говорят, что время для них остановилось 23-го июля 2018-го года. Сегодня они в открытом письме к новому премьер-министру требуют обратить внимание на ситуацию", - завершает свой рассказ о ситуации в Мати Фэй Дульгери.