Нижняя палата Франции одобрила СЕТА

266 голосами против 213 депутаты Национальной ассамблеи Франции ратифицировали Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) с Канадой. Дебаты в нижней палате были оживленными: 52 члена правящего движения "Вперёд, Республика!" при голосовании воздержались, что происходит крайне редко, 9 высказались против (такое наблюдается впервые, отмечают политологи).

Документ предполагает отмену 98 % таможенных пошлин между сторонами и предусматривает режим предварительного действия, что позволит ему вступить в силу еще до ратификации парламентами всех 28 стран-членов. После подписания рамочного соглашения между Канадой и Евросоюзом 30 октября 2016 года, СЕТА на сегодняшний день одобрили 13 государств ЕС.

В понедельник бывший министр экологических преобразований Николя Юло в открытом письме призвал депутатов "осмелиться и проголосовать против", поскольку соглашение, по его мнению, открывает двери Евросоюза трансгенным продуктам, запрещенным субстанциям, в том числе пестицидам, и в целом способствует снижению санитарных норм. Так, в Канаде разрешено использование мясокостной муки и антибиотиков в качестве гормонов роста в корме для крупного рогатого скота. С экс-министром согласны многочисленные неправительственные организации и профсоюзы фермеров.

Следующим этапом французской эпопеи СЕТА должно стать голосование в Сенате, его дата будет определена в ближайшее время.