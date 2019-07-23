Ормузский дозор

Вашингтон заявил, что гарантией свободного судоходства в Ормузском проливе, через который идет значительная часть нефтяного экспорта, станет совместное патрулирование этой акватории. Госсекретарь Помпео сообщил, что США намерены создать для этого международную коалицию.
4-го июля власти Гибралтара и британские морпехи задержали танкер, предположительно перевозивший иранскую нефть в обход санкций, затем иранские корабли попытались остановить танкер, шедший под британским флагом. Три дня назад Иран вновь задержал британский танкер.
Призвав Лондон к внимательному отношению к своему флоту, Помпео указал на тех, кто несет, на его взгляд, ответственность за новый виток напряженности: "Это происходит не потому, что мы наложили на Тегеран санкции, это происходит потому, что у власти в этой стране находятся теократы, которые на протяжении теперь уже 40 лет проводят политику международного терроризма. Это ужасная власть".
9-го июля о необходимости создания международной коалиции для совместного патрулирования Ормузского пролива уже заявлял Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, добавивший, что такие переговоры уже ведутся.
Британский Форин Офис назвал случившееся неприемлемым и направил в связи с инцидентом обращение в Совбез ООН.