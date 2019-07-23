Борис Джонсон - новый глава тори и премьер

"Джереми Хант - 46 тысяч 656 голосов, Борис Джонсон - 92 тысячи 153. Вследствие этого я заявляю, что Борис Джонсон избран главой Консервативной партии Великобритании". Этими словами Шерил Гиллан, исполняющая обязанности председателя Комитета, который организует выборы руководства тори, подтвердила то, в чем многие не сомневались. Благодаря своим 66,4 %, Джонсон в качестве лидера консерваторов уже в среду сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра в четверг проведет первое заседание нового правительства.

"Нам предстоит примирить между собой два стремления, два благородных побуждения: глубинное желание поддерживать дружбу и свободную торговлю между Великобританией и европейскими партнерами, оказывать взаимопомощь в таких областях, как безопасность и оборона, - заявил вновь избранный глава партии, но при этом такое же глубинное и искреннее желание демократического самоуправления в нашей стране. Я убежден, что мы справимся, граждане страны доверяют нам, уверен, у нас все получится!"- заявил вновь избранный глава партии.

"Мы намерены придать новый импульс экономике страны, - продолжил он, - провести "брексит" до 31 октября. Мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые предоставит нам новый подход, основанный на уверенности, что все получится. Мы верим в себя и в то, что нам удастся всего достичь. Словно дремлющий гигант, мы встанем и сбросим с себя оковы сомнений и негатива".

Свои поздравления Борису Джонсону уже передали Еврокомиссия, выразившая надежду, что сотрудничество с новым главой британского правительства будет "оптимальным"; президент США, заявивший, что Джонсон станет "замечательным" премьером и президент Франции, сообщивший, что "горит желанием" работать с ним.

Подробнее о перспективах премьерства Бориса Джонсона.