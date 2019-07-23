Брюссельские годы Бориса Джонсона

Новый премьер-министр Великобритании и Брюссель хорошо знают друг друга. С 1989 по 1994 год молодой блондин Борис Джонсон сиживал в пресс-центре и освещал деятельность учреждений Евросоюза в бытность корреспондентом качественной консервативной газеты Daily Telegraph .

Журналист международного французского радио Квентэн Дикинстон вспоминает, что его английский коллега в своих аналитических материалах приходил порой к противоположным выводам о месте своей страны в ЕС:

«В нашей профессии надо быть серьёзным. Конечно, у нас может быть чувство юмора, нам не запрещена ирония, но от вас требуется уважение к фактам, - сказал Дикинстон. - У журналистов есть правило: «факты — это святое, а комментарии могут быть вольными». Борис Джонсон сообщал небольшое количество фактов и на их основе писал много комментариев. Эта привычка не изменилось с его уходом в политику».

Сохранились звукозапись того, как Борис представлялся пресс-конференции еврокомиссара.

Тогдашний глава пресс-службы Еврокомиссии Бруно Детома издалека распознавал Джонсона, шутил с ними, но и подмечал у репортера Daily Telegraph склонность манипулировать информацией.

«Я помню, как появлялась белоснежная непослушная шевелюра Бориса Джонсона, - говорит Детома. - Я помню его дерзким, умным, обаятельным, смешным. Но у него был вкус к манипуляциям».

Джонсон облюбовал этот расположенный рядом с Еврокомиссией паб Old Hack (Старый писака). Его владельцем был сам бывший журналист из левой бульварной газеты Daily Mirror Денис Ньюсон. Его удивляет то, что Борис выступает теперь за "брексит":

«У меня сложилось впечатление о нём как о бульварном журналисте, который работал в серьёзной газете, - говорит Ньюсон. - У Бориса часто происходили стычки с более серьезными людьми из левой The Guardian. - У них были разные взляды и немного соперничества. Но я не помню у Бориса особенно анти-европейских настроений в те дни".

Уже в качестве редактора журнала Spectator Джонсон обидел жителей Ливерпуля, написав, что они любят быть жертвами и делать из своих своих полицейских козлов отпущения.

Он долго не объявил своего отношения к выходу Великобритании из ЕС, а потом возглавил этот процесс.