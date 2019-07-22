"Голосование надежды"

В МИД России прокомментировали досрочные парламентские выборы на Украине, назвав прошедшее в воскресенье голосование "голосованием надежды". В дипломатическом ведомстве отметили, что продолжат "внимательно следить за развитием ситуации", и подчеркнули, что "оценивать новые украинские власти предстоит по их практическим делам". С большим отрывом победу одержала партия "Слуга народа". Это еще один крупный успех политической силы, которая на президентских выборах привела к победе Владимира Зеленского. А вот мнение политолога Дмитрия Орешкина:

"Я думаю, что для Москвы выборы стали несколько неприятным сюрпризом, потому что там все-таки рассчитывали на больший результат у Медведчука и соответственно у Бойко, и не жалели ни денег, ни пиар поддержки, рассчитывали на 15-18 процентов, ну получается, похоже, 12-13 процентов. Но самое главное, президент, по-видимому, получает абсолютное большинство в Верховной раде. Соответственно у него не будет такой влиятельной оппозиции в парламенте, и во всяком случае, в первый год (два-три) он может достаточно последовательно проводить свою политику".

Пятипроцентный барьер в Раду преодолевают еще несколько партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Баткивщина" Юлии Тимошенко, и партия "Голос" певца Святослава Вакарчука