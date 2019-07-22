"Слуга народа" лидирует на выборах

По словам социологов, более 40% украинских избирателей были готовы поддержать партию "Слуга народа" еще до того, как был известен ее партийный список, или программа. Голосование на парламентских выборах подтвердило успех партии, которая на выборах президентских привела к победе Владимира Зеленского с результатом в 73%. Глава государства отметил удачное выступление партии на выборах в Верховную раду.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Поздравляю всех! Замечательный и символичный результат. 73% было бы лучше, но откровенно говоря, все мы благодарны украинцам, народу Украины за поддержку. Спасибо вам!"

Наталья Любченкова, корреспондент Euronews: "Спустя три месяца после того, как шоумен Владимир Зеленский был избран новым президентом Украины, в Киеве, в штаб-квартире партии "Слуга народа" снова царит праздничное настроение. В партии радуются той сильной позиции, которую она заняла в парламенте, но пока не раскрывают, кто получит ключевые посты во властных структурах".

Партия "Слуга народа" обещает бороться с коррупцией, разрешить конфликт на востоке страны, а также внести ряд изменений в законодательство, которые много раз обещали их предшественники.

Евгений Брагар, кандидат от партии "Слуга народа": "Мы придерживаемся проевропейского курса. Мы должны отменить закон о депутатской неприкосновенности, обновить правительство и внести на рассмотрение закон об импичменте президенту".

Пятипроцентный барьер преодолевают еще несколько партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Баткивщина" Юлии Тимошенко, партия "Голос" певца Святослава Вакарчука. Но пока остаются вопросы...

Ирина Бекешкина, директор Фонда "Демократические инициативы": "На Украине парламент состоит из двух частей. Половина избирается по партийным спискам, половина - по мажоритарным округам. Что касается партийных списков, мы уже видим, что больше половины получит партия "Слуга народа", партия избранного президента. По мажоритарным - мы пока не знаем, какие будут результаты. Следовательно интрига состоит в том, получит ли партия "Слуга народа" большинство в парламенте? Тогда ей вообще не нужно будет ни с кем объединяться, она будет самостоятельно формировать свое правительство".

Кто станет следующим премьер-министром Украины? Этот вопрос чаще всего звучит из уст избирателей. В партии "Слуга народа" говорят, что главой кабинета станет сильный экономист, который раньше не был замечен во властных структурах.