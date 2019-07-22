Обещания Санчеса

В нижней палате испанского парламента начались дебаты по кандидатуре исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра.

По итогам прошедших в стране выборов ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства кресел, чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата на пост премьера

Педро Санчес выступил с речью, в которой рассказал о своих планах на посту премьера.

Первым делом он предложил реформировать конституцию, чтобы ситуация политического тупика в Испании больше не повторялась.

Он также пообещал: "Мы будем бороться за достойную занятость в конкурентоспособной и устойчивой экономики и за обеспечение достойных пенсий, за сохранение государственной пенсионной системы".

По словам Санчеса, "правительство будет прогрессивным, проевропейским правительством, которое также будет отстаивать права женщин и защищать окружающую среду".

Претенденту на должность главы кабмина нужно получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 голосов из 350. Без помощи со стороны депутатов партии "Подемос" социалистам вряд ли удастся вновь получить пост премьера.

Педро Санчес: "Мы понимаем, что прийти к согласию будет непросто, но важные задачи решать нелегко, а перед нами стоят важные задачи, и нас нас с надеждой смотря миллионы сограждан. И если мы сможем договориться, то у нас появится возможность продвинуться во всем что, нас объединяет. А то, что нас объединяет, можно выразить в нескольких словах. Дамы и господа, нас объединяют идеи левой платформы: прогресс, основанный на устойчивости экологии и справедливом распределении результатов этого прогресса, или, другими словами, общество свободных мужчин и женщин с равными правами, которые живут в гармонии с природой".

Ожидается, что первое голосование в парламенте состоится во вторник. Если кандидат не получит абсолютного большинства, то через два дня в Конгрессе пройдет второе голосование, на котором уже будет достаточно поддержки простого большинства парламентариев.