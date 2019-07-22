Норвегия: память о жертвах теракта

В Норвегии вспоминают жертв двойного теракта, устроенного в 2011 году ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком. Жертвами этого кровавого преступления стали 77 человек: 69 были убиты на острове Утёйя, восемь погибли при взрыве в Осло, 151 человек получил ранения.

В ходе траурной церемонии в Осло был открыт памятник с именам погибших, а на острове Утёйя премьер-министр Эрна Сульберг возложила цветы к уже действующему мемориалу.

22 июля 2011 года сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре столицы Норвегии, а через несколько часов на острове Утёйя по участникам ежегодного слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии открыл стрельбу мужчина, одетый в полицейскую форму.

Организатор теракта действовал в одиночку и лишь в 2017 году заявил о раскаянии. Он приговорен к 21 году лишения свободы — максимальному сроку из предусмотренных норвежским законодательством.