"Белые" избили "черных" в Гонконге

Вечером в воскресенье в Гонконге группа людей в белых футболках и масках избила пассажиров на станции метро Yuen Long и в одном из поездов после акций протеста в центре города. Люди в белом набрасывались на пассажиров в черной одежде - это цвет протеста в Гонконге. "Белые" были вооружены деревянными палками. Десятки людей получили травмы. Столкновения начались около 22:30 по местному времени. Прибывшая на место происшествия полиция не задержала нападавших. Власти заявили, что у сотрудников не было с собой снаряжения, и они ждали подкрепления.