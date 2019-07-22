Мати: годовщина трагедии

Греция вспоминает трагедию в Мати. Ровно год назад в стране установилась жаркая, сухая погода. Столбик термометра поднимался до 40-градусной отметки.
23 июля, около часа дня. Первый крупный очаг пожара возникает к западу от Афин, а уже через несколько часов - в Мати в 40 километрах к северо-востоку от столицы. Этот курортный поселок сгорел до тла.
В тот день скорость ветра достигала 100 километров в час. И люди просто не успевали спастись от огненной стихии. Многие погибли, задохнувшись от дыма в собственных домах и машинах. Стена огня отрезала поселок от дорог. Жители и туристы бежали к морю. Добежать удалось не всем.
Димитрис Филиппис, житель Мати: "Куда бы я ни направлялся, огонь был повсюду. Пламя преследовало меня".
Мария Мила, жительница Мати: "Хаос, страх, крики. Языки пламени дотягивались до самого моря".
В огне свои жизни потеряли 102 человека, в том числе 11 детей. Большинство погибших - греки. Но жертвами стихии стали и иностранцы - туристы из Польши, Ирландии, Бельгии и Грузии.
В одной из вилл заживо сгорели 26 человек - взрослых и детей. Перед смертью они бросились друг к другу в объятия.
Справиться со стихией пытались 600 пожарных. Свою помощь Греции - в том числе авиацию, машины и пожарных - направили несколько европейских стран - Италия, Польша и Франция. Прокуратура выдвинула обвинения в непреднамеренном убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений в результате халатности в отношении 20 государственных чиновников. Среди них - губернатор Аттики.