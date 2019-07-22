Мати: годовщина трагедии

Греция вспоминает трагедию в Мати. Ровно год назад в стране установилась жаркая, сухая погода. Столбик термометра поднимался до 40-градусной отметки.

23 июля, около часа дня. Первый крупный очаг пожара возникает к западу от Афин, а уже через несколько часов - в Мати в 40 километрах к северо-востоку от столицы. Этот курортный поселок сгорел до тла.

В какой-то момент мы увидели дым. Он шел со стороны Пентели. За холмами не было видно, что происходит на самом деле. Мы первыми позвонили в пожарную службу. МАНОС ЦАЛИАГОС служба первой помощи

В тот день скорость ветра достигала 100 километров в час. И люди просто не успевали спастись от огненной стихии. Многие погибли, задохнувшись от дыма в собственных домах и машинах. Стена огня отрезала поселок от дорог. Жители и туристы бежали к морю. Добежать удалось не всем.

Димитрис Филиппис, житель Мати: "Куда бы я ни направлялся, огонь был повсюду. Пламя преследовало меня".

Мария Мила, жительница Мати: "Хаос, страх, крики. Языки пламени дотягивались до самого моря".

В огне свои жизни потеряли 102 человека, в том числе 11 детей. Большинство погибших - греки. Но жертвами стихии стали и иностранцы - туристы из Польши, Ирландии, Бельгии и Грузии.

В одной из вилл заживо сгорели 26 человек - взрослых и детей. Перед смертью они бросились друг к другу в объятия.

Огонь подобрался к ним с запада. Две двери были открыты. Несколько человек видят вот эту дверь и вместе с хозяевами виллы добегают через нее до пляжа. Всего через три или четыре минуты еще одна группа проходит через дверь. Но им спастись от огня уже не удается. Они забегают на участок. Но эти роковые три минуты уже сыграли свою роль: пламя со стороны побережья добирается до них по тому месту, где кого-то тек ручей. Они оказываются в огненной ловушке и сгорают заживо. Петрос Фрагос житель Мати

Справиться со стихией пытались 600 пожарных. Свою помощь Греции - в том числе авиацию, машины и пожарных - направили несколько европейских стран - Италия, Польша и Франция. Прокуратура выдвинула обвинения в непреднамеренном убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений в результате халатности в отношении 20 государственных чиновников. Среди них - губернатор Аттики.