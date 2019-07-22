"Викинг" переключается на мигрантов

В прошлом корабль Ocean Viking под норвежским флагом обслуживал нефтяные вышки, но в ближайшем будущем он будет спасать в Средиземном море нелегальных мигрантов под руководством неправительственной организации SOS Mediterranee.

Дэвид Штарке, возглавляющий SOS Méditerranée, в интервью телеканалу "Евроньюс" заявил о недопустимости того, что люди тонут в Средиземном море. Именно поэтому было решено отправить судно им на помощь.

Джессика Зальтц, Euronews: "Корабль Ocean Viking теперь направляется в Средиземное море, чтобы через несколько дней начать свою спасательную миссию. Дэвид Штарке также требует действий от политиков. Он просит Европейский Союз найти способ урегулирования этой ситуации, чтобы иметь возможность быстро доставлять людей, которые были спасены в Средиземном море в безопасный порт".

Сегодня спасение мигрантов - очень сложный политический вопрос. Так, правительство Италии выступает против того, чтобы суда с беженцами заходили в итальянские порты.

Дэвид Штарке, глава SOS Méditerranée: "Мы общаемся с органами, ответственными за спасение и оказание помощи, с представителями спасательных центров. Опыт показал, что доставка мигрантов в безопасные порты и их размещение занимают очень много времени. SOS Méditerranée стала первой организацией, которая столкнулась с закрытием портов в Италии в июне прошлого года. За это время ситуация стала еще хуже. И случай с Каролой Ракете и SeaWatch 3 лишь еще раз это подтвердил и показал, что европейское государство вновь нарушило международное морское право ".

Правительство Италии требует, чтобы люди, спасенные в Средиземном море, возвращались туда, откуда они отправились. И в основном - это Ливия.