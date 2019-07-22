Тегеран: судебный приговор "агентам США"

Власти Ирана сообщили о судебном приговоре в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Согласно заявлению директора контртеррористического департамента Министерства информации и национальной безопасности Ирана, предполагаемые агенты занимались сбором сведений о жизненно важных объектах Ирана и прошли подготовку в Центральном разведывательном управлении США. Утверждается, что некоторые из них приговорены к смертной казни.

Президент США Дональд Трамп назвал эти сообщения не соответствующими действительности. На своей странице в "Твиттере" он написал: "Просто еще больше лжи и пропаганды, распространенной религиозным режимом, который терпит крах и не имеет понятия, что делать".

В интервью телекомпании "Фокс ньюс" госсекретарь США Майкл Помпео заявил: "Призываю всех , узнавших об этой истории, осознать, что иранский режим распространяет ложь уже не в первый раз. Они солгали о том, что сбили американский беспилотник, несколько дней назад они солгали о том, куда забрали танкер. Для аятоллы вранье — в его характере. Я бы рекомендовал критически относиться к утверждениям со стороны Ирана".

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что десантный корабль ВМС США сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник, но Тегеран это отрицает.