Скончался гендиректор МАГАТЭ

На 73- году жизни скончался Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Об этом сообщила пресс-служба организации. На прошлой неделе в СМИ появились публикации о намерении Амано уйти в отставку, сегодня ожидалось официальное заявление.

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве. За время его работы на посту гендиректора была заключена историческая сделка по соглашению об иранской атомной программе. Дипломат также служил в Министерстве иностранных дел Японии и в ООН.