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Кентавры на парижском вокзале

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Кентавры на парижском вокзале

Заставить французов поверить в утопию решили актеры театра "Кентавр". В воскресенье 21 июля Камилла и Маноло верхом на вороных жеребцах искали друг друга на Восточном вокзале в Париже - на радость удивленным пассажирам в зале ожидания. Это часть летней культурной программы французской столицы. Организаторы попытались таким образом напомнить соотечественникам и туристам о всех тех эмоциях, что переполняют людей на вокзалах: грусти расставания, радости от долгожданной встречи. "Кентавры не существуют. Это лишь утопия. Но наш мир в ней нуждается: мы должны верить в невозможное", - продекламировал из своего седло Маноло.

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