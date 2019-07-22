Кентавры на парижском вокзале

Заставить французов поверить в утопию решили актеры театра "Кентавр". В воскресенье 21 июля Камилла и Маноло верхом на вороных жеребцах искали друг друга на Восточном вокзале в Париже - на радость удивленным пассажирам в зале ожидания. Это часть летней культурной программы французской столицы. Организаторы попытались таким образом напомнить соотечественникам и туристам о всех тех эмоциях, что переполняют людей на вокзалах: грусти расставания, радости от долгожданной встречи. "Кентавры не существуют. Это лишь утопия. Но наш мир в ней нуждается: мы должны верить в невозможное", - продекламировал из своего седло Маноло.