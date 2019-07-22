Гонконг: акция протеста у офиса депутата

В Гонконге не прекращаются протесты. В понедельник гнев манифестантов обрушился на офис депутата Законодательного собрания, который, как утверждают демонстранты, пожимал руки мужчинам в белых футболках. Последние, как сообщалось ранее, совершили нападение на участников антиправительственной акции. Ранения получили более сорока человек.

Массовые протесты в Гонконге вспыхнули несколько недель назад. Поводом послужили инициированные местными властями поправки закону об экстрадиции. Изменения предусматривали передачу подозреваемых в нарушении законов КНР на материковую часть Китая. Оппозиция заявила, что нововведения могут поставить под угрозу демократические свободы в Гонконге - автономной территории с особым статусом. Под давлением общественности глава местной администрации объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.