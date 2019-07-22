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Франция

Вокзал с конями

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 Елена Караева 
Вокзал с конями
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Заблудившиеся кентавры, Камилла и Маноло, искали друг друга на Восточном вокзале Парижа.

Разгар летних вакаций и ожидаемый наплыв пассажиров были выбраны участниками театрального дуэта сознательно, чтобы продемонстрировать владение искусством выездки.

Как сказали наездники, а еще актеры - спектакль был задуман, чтобы показать, что эмоции расставания свойственны всем живым существам.

Призрачный мир, в котором лошади имеют полное право на радость и тоску - чтобы убедить себя в том, что утопия летним жарким днем необходима всем так же, как и прохладительные напитки, отпуск и радость случайной встречи.

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