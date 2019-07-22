Обнаружена затонувшая полвека назад подлодка

Подводную лодку, затонувшую более полувека назад, удалось обнаружить на дне Средиземного моря вблизи берегов Франции. Поисковая операция, шедшая с начала месяца, увенчалась успехом в понедельник благодаря американскому судну Seabed Constructor. Один из запущенных с него беспилотных подводных аппаратов зафиксировал корпус «Минервы» на глубине более 2300 метров. Операции предшествовали продолжительные расчёты и анализ выполненных ранее наблюдений, что позволило с большей точностью установить предполагаемое место крушения.

Министр обороны Франции Флоранс Парли написала в твитере: «Мы только что обнаружили "Минерву". Это успех, облегчение и техническое достижение. Мои мысли – с семьями моряков, которые так долго ждали этого момента».

Дизельная подводная лодка «Минерва» пропала в январе 1968 года в 46 км от своей базы. На её борту были 52 моряка. Причины крушения остаются неизвестными.

Ранее технические средства не позволяли исследований на такой глубине, и предыдущие поисковые операции, предпринимавшиеся трижды, завершились безрезультатно. В октябре прошлого года было опубликовано письмо родственников погибших моряков, призвавших возобновить поиски. «Минерва» была единственной затонувшей после 1945 года французской подводной лодкой, которую до сих пор не удавалось обнаружить.