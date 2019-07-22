14 стран ЕС согласовали "механизм солидарности"

14 стран ЕС достигли соглашения по "механизму солидарности" в распределении мигрантов. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с главой Управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и генеральным директором Международной организации по миграции.

Восемь из четырнадцати взяли на себя обязательства "активно внедрять" этот механизм, уточнил на брифинге в Елисейском дворце Эммануэль Макрон: "Когда речь идет о солидарности, Европа - это не ресторанное меню. Не должно быть государств, которые не хотят быть частью единой Европы, когда надо делить на всех взятые обязательства, но оказываются тут как тут, чтобы воспользоваться структурными фондами".

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди приветствовал принятое в Париже решение, подчеркнув, что речь прежде всего идет о людях, спасенных в Средиземном море: "Конечно, мы призываем Европу продолжать разработку общеевропейского механизма солидарности для людей, прибывающих в Европу, - заявил в частности Филиппо Гранди. - МОМ и УВКБ ООН давно говорили о необходимости его создания, и тот факт, что механизм сейчас начинает воплощаться в жизнь, для нас крайне важен".

В свою очередь, глава итальянского МВД Маттео Сальвини назвал парижскую встречу "фиаско". По его словам, на ней было подтверждено, что "Италия должна оставаться общеевропейским лагерем беженцев".

По мнению Парижа и Берлина - инициаторов соглашения, механизм солидарности позволит избежать торгов между государствами ЕС, которые разгораются каждый раз, когда к европейским берегам причаливает судно со спасенными в Средиземном море мигрантами.