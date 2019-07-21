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Украина

На украинских выборах побеждает "Слуга народа" - экзитпол

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 Андрей Позняков 
На украинских выборах побеждает "Слуга народа" - экзитпол
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REUTERS/Valentyn Ogirenko (архив)
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На досрочных парламентских выборах на Украине лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют первые результаты экзитполов, опубликованные после завершения голосования. По данным проекта «Национальный экзитпол» и опроса для телеканала «1+1», «Слуга народа» получает около 44% голосов. Зеленский поздравил свою партию с победой и рассказал, кого хочет видеть во главе правительства.

Вы можете задать мне вопрос по поводу Юлии Тимошенко, господина Порошенко, господина Вакарчука, — они все были в политике. Но я считаю, что премьер-министром на Украине, еще раз повторю, должно быть новое лицо, специалист в экономике
Владимир Зеленский
президент Украины

Согласно экзитполам, второе место занимает блок «Оппозиционная платформа — За жизнь». По данным «Национального экзитпола» и «1+1», за него проголосовали 11,5-12,5% избирателей. Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (около 9%), — и «Батькивщина» Юлии Тимошенко — более 7%. Помимо них в Верховную Раду, по данным «Национального экзитпола» и «1+1», проходит ещё партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

Publiée par Національний екзит-пол National Exit Poll sur Dimanche 21 juillet 2019

Выборы в украинский парламент проходят по смешанной системе. Половина мест предназначена для депутатов от партий, которые получат более 5% голосов, остальные достанутся победителям выборов в мажоритарных округах.

[Обновлено в 19:42 мск: добавлены комментарий Зеленского и данные экзитпола «1+1»]

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