На украинских выборах побеждает "Слуга народа" - экзитпол

На досрочных парламентских выборах на Украине лидирует партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют первые результаты экзитполов, опубликованные после завершения голосования. По данным проекта «Национальный экзитпол» и опроса для телеканала «1+1», «Слуга народа» получает около 44% голосов. Зеленский поздравил свою партию с победой и рассказал, кого хочет видеть во главе правительства.

Вы можете задать мне вопрос по поводу Юлии Тимошенко, господина Порошенко, господина Вакарчука, — они все были в политике. Но я считаю, что премьер-министром на Украине, еще раз повторю, должно быть новое лицо, специалист в экономике Владимир Зеленский президент Украины

Согласно экзитполам, второе место занимает блок «Оппозиционная платформа — За жизнь». По данным «Национального экзитпола» и «1+1», за него проголосовали 11,5-12,5% избирателей. Далее следуют «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (около 9%), — и «Батькивщина» Юлии Тимошенко — более 7%. Помимо них в Верховную Раду, по данным «Национального экзитпола» и «1+1», проходит ещё партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

Выборы в украинский парламент проходят по смешанной системе. Половина мест предназначена для депутатов от партий, которые получат более 5% голосов, остальные достанутся победителям выборов в мажоритарных округах.

[Обновлено в 19:42 мск: добавлены комментарий Зеленского и данные экзитпола «1+1»]