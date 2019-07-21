Выборы на Украине начались

Избирательные участки на Украине открылись в 8 часов утра по местному времени и будет работать до восьми часов вечера. В стране начались внеочередные выборы в парламент - Верховную Раду. Украинский президент Владимир Зеленский опустил свой бюллетень в урну одним из первых.

Голосование происходит по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половина депутатов избираются по закрытым партийным спискам, а другая половина - в одномандатных округах. Поэтому избиратели получают два бюллетеня, чтобы проголосовать за список партии и за кандидата по мажоритарному округу.

По партийным спискам в выборах принимают участие 22 политические силы, представившие 2746 кандидатов. По мажоритарным округам баллотируются 3085 человек. За голосованием следят 1719 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Граждане Украины за рубежом начали голосовать минувшей ночью. Первыми это сделали украинцы, проживающие в Австралии. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК Украины сформировала 102 участковые комиссии в 72 странах мира. Больше всего (5) сформировано в Германии, в России - ни одной.