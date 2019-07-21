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Украина

Выборы на Украине: явка и планы на коалицию

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 Андрей Позняков 
Выборы на Украине: явка и планы на коалицию
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REUTERS/Valentyn Ogirenko
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На Украине проходят досрочные парламентские выборы. По данным Центризбиркома, к полудню на избирательные участки пришли около 20% избирателей. Это незначительно отличается от явки на прошлых выборах.

В числе первых проголосовавших — президент Владимир Зеленский. Он заявил, что не видит в будущей коалиции большинства в Верховной Раде представителей «старой власти». Одним из первых шагов парламента, по мнению главы государства, должна стать отмена депутатской неприкосновенности.

Партия Зеленского «Слуга народа» лидировала в соцопросах. Её наиболее вероятным союзником по коалиции называют партию «Голос» Святослава Вакарчука.

Второе место в соцопросах занимал блок «Оппозиционная платформа — За жизнь», его сторонники называют войну в Донбассе «гражданской» и обвиняют власти в дискриминации русскоязычных украинцев.

Избирательные участки на Украине закрываются в восемь вечера по местному времени, к этому часу ожидается публикация первых экзитполов. В состав Верховной Рады войдут депутаты партий, набравших более 5% голосов, и победители выборов в мажоритарных округах.

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