Арестован подозреваемый в поджоге

Португальская полиция арестовала одного человека по подозрению в поджоге, который привёл к масштабным лесным пожарам. Огонь вспыхнул в субботу вечером на северо-востоке страны. Уже сгорело около 3000 гектаров леса.

Сообщается о 20 пострадавших, среди них 8 пожарных и 12 местных жителей. Целиком эвакуировано население одного посёлка.

В тушении принимают участие около тысячи пожарных, более 240 машин и 13 самолётов. В воскресенье удалось взять под контроль два очага возгорания.

Службы Евросоюза передают португальским коллегам спутниковые снимки пожаров и выражают готовность оказать любую необходимую помощь.

По данным синоптиков, в регионе сохраняется сравнительно жаркая и сухая погода, так что в районе объявлен жёлтый уровень опасности.